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    Каррера уволен из итальянского «Асколи»

    Футбол Футбол Италии
    Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера больше не является наставником итальянского клуба «Асколи».

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «"Асколи" сообщает, что освобождает господина Карреру от должности главного тренера первой команды. Вместе с Массимо уходят члены его тренерского штаба Серджио Поррини и Джованни Сарачини. Клуб благодарит их за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Асколи».

    Каррера стал главным тренером «Асколи» в марте 2024 года и вместе с ним покинул Серию В. В этом сезоне он провел с командой 6 игр в Серии С и набрал всего 8 очков.

    В 2017 году итальянский специалист стал с московским «Спартаком» чемпионом России.

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