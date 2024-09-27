Каррера уволен из итальянского «Асколи»

Бывший главный тренер московского «Спартака»больше не является наставником итальянского клуба

«"Асколи" сообщает, что освобождает господина Карреру от должности главного тренера первой команды. Вместе с Массимо уходят члены его тренерского штаба Серджио Поррини и Джованни Сарачини. Клуб благодарит их за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Асколи».

Каррера стал главным тренером «Асколи» в марте 2024 года и вместе с ним покинул Серию В. В этом сезоне он провел с командой 6 игр в Серии С и набрал всего 8 очков.

В 2017 году итальянский специалист стал с московским «Спартаком» чемпионом России.