Канчельскис: Пьянич приехал доказать, что способен давать результат и помогать команде

Бывший полузащитниквысказался о переходе

«У Пьянича нормальный возраст. Нужно задать вопрос главному тренеру ЦСКА, который захотел его и верит в Пьянича, понимает, что поможет команде. Время покажет, как он себя проявит.

Не думаю, что Пьянич приехал доигрывать. Он приехал в Россию доказать, что способен давать результат и помогать команде. Хочет показать, что его рано списали те команды, где он играл», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что Пьянич подписал контракт с ЦСКА до лета 2025-го года с опцией автоматического продления еще на 1 сезон. Полузащитник будет получать 1 млн. евро в год.