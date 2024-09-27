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    Канчельскис: Пьянич приехал доказать, что способен давать результат и помогать команде

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «У Пьянича нормальный возраст. Нужно задать вопрос главному тренеру ЦСКА, который захотел его и верит в Пьянича, понимает, что поможет команде. Время покажет, как он себя проявит.

    Не думаю, что Пьянич приехал доигрывать. Он приехал в Россию доказать, что способен давать результат и помогать команде. Хочет показать, что его рано списали те команды, где он играл», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • Напомним, что Пьянич подписал контракт с ЦСКА до лета 2025-го года с опцией автоматического продления еще на 1 сезон. Полузащитник будет получать 1 млн. евро в год.

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