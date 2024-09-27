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    Гаврилов: Соболев не является потерей для «Спартака»

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    Легендарный полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказал свое мнение об уходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Ваша первая мысль, когда узнали, что "Спартак" продал в "Зенит" Соболева?

    Подумал: "Ушел, ну и ладно. Раз так рвался из клуба, пусть идет куда хочет". Для "Спартака" это не потеря.

    Соболев — слишком зависимый форвард. Его постоянно надо снабжать передачами из глубины. Если этого не происходит, парень просто выпадает из игры. Он же не из тех нападающих, которые способны сделать гол из ничего.

    Или в одиночку протащить мяч через полполя и забить. У Соболева ни дриблинга, ни удара. Зато хорош в единоборствах и на "втором этаже". Высокий, фактурный. А внизу мало что умеет», — сказал Гаврилов «СЭ».

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    В сентябре 2024 года Соболев ушел из «Спартака» в «Зенит» и уже успел сыграть несколько матчей за питерцев, не забив пока ни одного гола.

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