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    Гаврилов считает, что «Спартак» способен обыграть «Локомотив»

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    Бывший футболист Юрий Гаврилов поделился мыслями перед матчем 10-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Спартак способен обыграть "Локомотив". Меня не удивляет, как выглядят железнодорожники на старте чемпионата. У нас сейчас все команды играют стабильно.

    Ни "Спартаку", ни "Локомотиву" легко не будет. Игра будет равной. Самое главное для "Спартака" — результат. Пока он мне нравится. Если заберут три очка у "Локомотива", положение в таблице улучшится. Будем надеяться на победу», — сказал Гаврилов Чемпионату.

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    • Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится завтра, 28-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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