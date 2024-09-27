Гаврилов считает, что «Спартак» способен обыграть «Локомотив»

Бывший футболистподелился мыслями перед матчем 10-го тура российской Премьер-лиги между

«Спартак способен обыграть "Локомотив". Меня не удивляет, как выглядят железнодорожники на старте чемпионата. У нас сейчас все команды играют стабильно.

Ни "Спартаку", ни "Локомотиву" легко не будет. Игра будет равной. Самое главное для "Спартака" — результат. Пока он мне нравится. Если заберут три очка у "Локомотива", положение в таблице улучшится. Будем надеяться на победу», — сказал Гаврилов Чемпионату.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится завтра, 28-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.