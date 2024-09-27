Гаврилов: Станкович сам играл в наш футбол, спартаковский

Легенда московского «Спартака»положительно отзывается о работе главного тренера красно-белыхи считает, что он придерживается классического стиля команды.

«Изначально к появлению Станковича вы отнеслись настороженно. Сейчас появилось ощущение, что серб именно тот тренер, который и нужен "Спартаку"?

Да. Он ведь сам был классным полузащитником. Играл в наш футбол, спартаковский. Комбинационный, атакующий, без силовой направленности. Теперь старается привить его своей команде. У Станковича все завязано на контроле мяча и быстрой перепасовке. Это не может не радовать.

Ну а дальше зависит от результата. Пока он удовлетворительный, скажем так. Посмотрим, что будет в конце сезона», — сказал Станкович «СЭ».