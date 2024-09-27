В 21:30 27.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч: «Боруссия Д» — «Бохум» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Бохум» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Боруссия Д»).

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