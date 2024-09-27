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    Атлетико Пеньяроль — Фламенго: смотрите прямую трансляцию 27.09.2024 в 01:00

    Футбол
    Атлетико Пеньяроль и Фламенго начнут матч в 01:00 в плей-офф Кубка Либертадорес, 27.09.2024.

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    Последний матч: «Фламенго» — «Атлетико Пеньяроль» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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