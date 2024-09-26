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    Знамя Труда — Арсенал Тула: смотрите прямую трансляцию 26.09.2024 в 18:00

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    Знамя Труда и Арсенал Тула начнут матч в 18:00 в кубке России по футболу, 26.09.2024.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Знамя Труда» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Арсенал Тула»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Знамя Труда — Арсенал Тула.

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