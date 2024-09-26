начнут матч в 18:00 в кубке России по футболу, 26.09.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Знамя Труда» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Арсенал Тула»).

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