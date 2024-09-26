В 22:00 26.09.2024 Тоттенхэм и Карабах сыграют матч в групповом этапе Лиги Европы.

Тоттенхэм — Карабах

Последний матч: «Карабах» — «Тоттенхэм» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Карабах» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).

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