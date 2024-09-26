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    Тен Хаг назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что проблема команды заключается в низкой результативности.

    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Что пошло не так в последних 2-х матчах? Мы не забивали голы. В этом и заключается проблема, главное — забить как можно больше голов всей командой.

    У нас в команде есть игроки, способные забивать, это очевидно. Вы видите, что мы создаем моменты, но мы забиваем недостаточно», — сказал тен Хаг журналисту Саймону Стоуну.

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    • Напомним, что в прошедшем матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (1:1), а до этого также поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0).

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