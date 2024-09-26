Тен Хаг назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Главный тренерсчитает, что проблема команды заключается в низкой результативности.

«Что пошло не так в последних 2-х матчах? Мы не забивали голы. В этом и заключается проблема, главное — забить как можно больше голов всей командой.

У нас в команде есть игроки, способные забивать, это очевидно. Вы видите, что мы создаем моменты, но мы забиваем недостаточно», — сказал тен Хаг журналисту Саймону Стоуну.

Напомним, что в прошедшем матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (1:1), а до этого также поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0).