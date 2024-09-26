Семин назвал два лучших трансфера лета в РПЛ

Бывший главный тренервысказался о лучших трансферах лета в российской Премьер-лиге.

«Глушенкова ставлю на первое место. У него большой потенциал, хорошо завершает атаки, обладает хорошей обводкой. Этих качеств достаточно, чтобы быть лидером этого опроса.

Барко я ставлю вторым. Плюсов, как мне кажется, у Глушенкова больше, чем у остальных. Да и играл ярко», — приводит слова Семина «РБК-Спорт».

Напомним, что летом этого года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 6 матчей, забил 7 голов и сделал голевую передачу.

Эсекьель Барко принял участие в 8-и встречах за «Спартак», отметился 4 мячами и 4 ассистами.