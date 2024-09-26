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    Семин назвал два лучших трансфера лета в РПЛ

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лучших трансферах лета в российской Премьер-лиге.

    Максим Глушенков — игрок «Зенита»
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    Максим Глушенков — игрок «Зенита»

    «Глушенкова ставлю на первое место. У него большой потенциал, хорошо завершает атаки, обладает хорошей обводкой. Этих качеств достаточно, чтобы быть лидером этого опроса.

    Барко я ставлю вторым. Плюсов, как мне кажется, у Глушенкова больше, чем у остальных. Да и играл ярко», — приводит слова Семина «РБК-Спорт».

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    • Напомним, что летом этого года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 6 матчей, забил 7 голов и сделал голевую передачу.

    Эсекьель Барко принял участие в 8-и встречах за «Спартак», отметился 4 мячами и 4 ассистами.

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