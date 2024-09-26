Сафонов: Половина матчей РПЛ не интересны

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
«Отсутствие еврокубков сильно повлияло на решение уйти. Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти.
Когда нет вызовов, это не прикольно. Хочешь работать максимально, а максимально работать невозможно, когда нет мотивации.
Уровень РПЛ? Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. Допустим, "Зениту" вообще мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».