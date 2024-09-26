В 19:45 26.09.2024 Мальмё и Глазго Рейнджерс сыграют матч в групповом этапе Лиги Европы.

Мальмё — Глазго Рейнджерс

Последний матч: «Глазго Рейнджерс» — «Мальмё» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальмё» — «Глазго Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.16 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Мальмё»).

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