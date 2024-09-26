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    Левандовский: Ямаль — лучший вингер в мире

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о своем партнере по команде Ламине Ямале.

    Роберт Левандовский и Ламин Ямаль
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    Роберт Левандовский и Ламин Ямаль

    «Ямаль — лучший вингер в мире. Однако ему всего 17 лет, и впереди у него очень долгая футбольная карьера.

    Зачастую важно не то, как ты начинаешь свою карьеру, а то, как ты её заканчиваешь. Как ты проводишь не первые два-три года карьеры, а 10-15 лет. Поэтому я желаю оставаться ему сильным на протяжении всего пути и не придавать значения тому, что говорят люди», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

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  • 19/09/2024

    • В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 8 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

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