Левандовский: Ямаль — лучший вингер в мире

Нападающийвысказался о своем партнере по команде

«Ямаль — лучший вингер в мире. Однако ему всего 17 лет, и впереди у него очень долгая футбольная карьера.

Зачастую важно не то, как ты начинаешь свою карьеру, а то, как ты её заканчиваешь. Как ты проводишь не первые два-три года карьеры, а 10-15 лет. Поэтому я желаю оставаться ему сильным на протяжении всего пути и не придавать значения тому, что говорят люди», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 8 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.