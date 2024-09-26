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    Каррагер: «Манчестер Сити» не может зарабатывать больше «Реала» и «Барселоны»

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    Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу доходов «Манчестер Сити».

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    Ранее бывший игрок красных начал спорить с болельщиком «горожан» в подкасте The Overlap на фоне громкого дела об обвинениях «горожан» в 115 нарушений финансовых правил АПЛ.

    «Когда я вижу команды, которые приносят больше всего денег, и я вижу "Сити" выше "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"… это чушь.

    Мне все равно, насколько успешен "Манчестер Сити", этого не может быть. Это невозможно», — цитирует Каррагера Goal.

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    Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.

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