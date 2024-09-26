Каррагер: «Манчестер Сити» не может зарабатывать больше «Реала» и «Барселоны»

Джейми Каррагер Фото: globallookpress.com
Ранее бывший игрок красных начал спорить с болельщиком «горожан» в подкасте The Overlap на фоне громкого дела об обвинениях «горожан» в 115 нарушений финансовых правил АПЛ.
«Когда я вижу команды, которые приносят больше всего денег, и я вижу "Сити" выше "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"… это чушь.
Мне все равно, насколько успешен "Манчестер Сити", этого не может быть. Это невозможно», — цитирует Каррагера Goal.
Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.