Газзаев — о переходе Пьянича: Мне непонятна трансферная политика ЦСКА

Известный российский тренернедоволен трансферной политикой ЦСКА и не понимает, зачем клуб приобрел 34-летнего

«Мне понятна трансферная стратегия "Локомотива", который делает акцент на молодых талантливых игроках, воспитанниках российского футбола, это приятно, и мы видим сейчас у них хорошее качество игры и высокие результаты.

Но мне непонятна трансферная политика ЦСКА, когда клуб приобретает 34-летнего игрока. Пьянич был хорошим футболистом, но что он может дать ЦСКА сейчас?

Я не думаю, что это хорошее приобретение, тем более я считаю, что в условиях изоляции мы должны больше доверять российским футболистам», — цитирует Газзаева ТАСС.

Сегодня, 26 сентября, ЦСКА официально объявил о трансфере Миралема Пьянича. С ним подписан контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.