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  • 16:23
    • В ЦСКА объявили о подписании контракта с Пьяничем
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    Газзаев — о переходе Пьянича: Мне непонятна трансферная политика ЦСКА

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев недоволен трансферной политикой ЦСКА и не понимает, зачем клуб приобрел 34-летнего Миралема Пьянича.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Мне понятна трансферная стратегия "Локомотива", который делает акцент на молодых талантливых игроках, воспитанниках российского футбола, это приятно, и мы видим сейчас у них хорошее качество игры и высокие результаты.

    Но мне непонятна трансферная политика ЦСКА, когда клуб приобретает 34-летнего игрока. Пьянич был хорошим футболистом, но что он может дать ЦСКА сейчас?

    Я не думаю, что это хорошее приобретение, тем более я считаю, что в условиях изоляции мы должны больше доверять российским футболистам», — цитирует Газзаева ТАСС.

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