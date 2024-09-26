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    «Барселона» продлит контракт с 17-летним полузащитником

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    Полузащитник Марк Берналь продлит контракт с «Барселоной».

    Марк Берналь
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    Марк Берналь

    Новое соглашение Берналя с каталонским клубом будет рассчитано до июня 2029 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    По данным источника, в договоре будет предусмотрена сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

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  • 19/09/2024

    • Jijantes FC отмечает, что новый контракт начнет действовать сразу после того, как Берналюю исполнится 18 лет.

    Напомним, в конце августа Берналь получил серьезную травму колена, из-за которой пропустит весь нынешний сезон.

    Transfermarkt оценивает стоимость Берналя в один миллион евро.

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