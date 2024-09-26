«Барселона» продлит контракт с 17-летним полузащитником

Полузащитникпродлит контракт с

Новое соглашение Берналя с каталонским клубом будет рассчитано до июня 2029 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в договоре будет предусмотрена сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

Jijantes FC отмечает, что новый контракт начнет действовать сразу после того, как Берналюю исполнится 18 лет.

Напомним, в конце августа Берналь получил серьезную травму колена, из-за которой пропустит весь нынешний сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость Берналя в один миллион евро.