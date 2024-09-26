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    Миралем ПьяничСтавка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА
  • 16:23
    • В ЦСКА объявили о подписании контракта с Пьяничем
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    В ЦСКА прокомментировали подписание контракта с Пьяничем

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что о переходе полузащитника Миралема Пьянича в стан армейского клуба говорят во всем мире.

    Миралем Пьянич и Роман Бабаев
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    Миралем Пьянич и Роман Бабаев

    «Миралем Пьянич — мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы видим его огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне — это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года.

    Вместе с Миралемом мы понимаем, какие сложности нас могут ждать с учетом возраста и неоптимальных на сегодняшний день кондиций. При этом оценивая футбольные качества Миралема и сопоставляя их с теми условиями, на которых нам удалось подписать соглашение, мы уверены в этой сделке и не видим в ней рисков, так как клуб застрахован понятными условиями личного контракта.

    Более того, абсолютно уместно говорить не только о спортивной, но и об имиджевой составляющей этого перехода, потому что о сделке без преувеличения говорят во всем мире. Многолетний футболист топ‑клубов Европы, легенда сборной Боснии и Герцеговины с учетом всей непростой политической повестки с энтузиазмом принимает наше предложение, перевозит семью в Москву, перекрывая делом любые слова.

  • Ставка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА
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    • В ПФК ЦСКА верят, что Миралем не только привнесет важные качества команде, но и посодействует прогрессу молодых ребят. В частности, мы убеждены, что заметно прибавивший в этом сезоне Матвей Кисляк приумножит свой рост, тренируясь рядом с таким мастером. Уверены, что не только мы, но и все наши болельщики очень воодушевлены приездом Миралема Пьянича», — приводит слова Бабаева пресс‑служба ЦСКА.

    Сегодня, 26-го сентября в армейском клубе объявили о подписании контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем до лета 2025-го года с опцией продления еще на 1 сезон. Футболист будет получать 1 млн. евро в год.

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