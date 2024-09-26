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    Атлетико Минейро — Флуминенсе 26.09.2024 прямая трансляция

    Футбол
    В 01:00 26.09.2024 Атлетико Минейро и Флуминенсе сыграют матч в плей-офф Кубка Либертадорес.

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    Атлетико Минейро — Флуминенсе

    Последний матч: «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

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