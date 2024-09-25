В 18:00 25.09.2024 Волгарь и Уфа сыграют матч в кубке России по футболу.

Волгарь — Уфа

Последний матч: «Волгарь» — «Уфа» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Волгарь» — «Уфа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Уфа»).

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