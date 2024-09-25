ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид СлуцкийНа расстоянии вытянутой руки. Слуцкий и «Шанхай Шэньхуа» рвутся к чемпионству
    Все новости спорта

    Скоулз рассказал о проблемах «Арсенала» на старте сезона

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре «Арсенала» на старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «Арсенал должен когда-то победить их на выезде. Им это почти удалось, они очень старались.

    В начале сезона я думал, что "Арсенал" может выиграть лигу, но я немного разочарован их стартом сезона. "Арсенал" плохо атакует в этом сезоне. В прошлом сезоне говорили, что летом им нужно будет подписать нападающего, но, глядя на количество их голов, ты начинал думать, что это им не так уж и нужно.

    Но после пяти или шести игр (этого сезона) кажется, что "Арсенал" испытывает трудности — у них что-то не идет», — сказал Скоулз Daily Mail.

  • Драма на «Этихаде». Гол Стоунза удержал чемпионов Премьер-лиги на вершине таблицы
  • Итоги встречи «Манчестер Сити» и «Арсенала» — в нашем обзоре прессы
  • 23/09/2024

    • После 5-и туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» занимает 4-е место в таблице с 11-ю очками в активе. «Канониры» отстают от 1-й позиции на 2 балла.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» начнет свой путь в Лиге Европы с победы
  • «Манчестер Юнайтед» — «Твенте». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Ярославцы проведут еще один первоклассный матч
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Канониры» деклассируют «Болтон»
  • «Арсенал» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры