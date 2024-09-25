Скоулз рассказал о проблемах «Арсенала» на старте сезона

Экс-полузащитниквысказался об игрена старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

«Арсенал должен когда-то победить их на выезде. Им это почти удалось, они очень старались.

В начале сезона я думал, что "Арсенал" может выиграть лигу, но я немного разочарован их стартом сезона. "Арсенал" плохо атакует в этом сезоне. В прошлом сезоне говорили, что летом им нужно будет подписать нападающего, но, глядя на количество их голов, ты начинал думать, что это им не так уж и нужно.

Но после пяти или шести игр (этого сезона) кажется, что "Арсенал" испытывает трудности — у них что-то не идет», — сказал Скоулз Daily Mail.

После 5-и туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» занимает 4-е место в таблице с 11-ю очками в активе. «Канониры» отстают от 1-й позиции на 2 балла.