Источник: «Реал» сменит тактическую схему после травмы Мбаппе

Мадридскийпланирует в ближайшее время вернуться к своей прежней схеме 4-4-2, которую Карло Анчелотти часто использовал в прошлом сезоне, сообщает издание AS.

К тактическим изменениям «сливочные» решили прибегнуть после травмы французского нападающего Киллиана Мбаппе, который пропустит не менее трех недель.

По информации источника, «Королевский клуб» вернётся к ромбу в центре поля, с Лукой Модричем в основном составе, Джудом Беллингемом в роли «десятки». В качестве нападающих будут выступать Винисиус Жуниор и Родриго.

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Мбаппе травмировался в 7-м туре Ла Лиги в игре с «Алавесом».