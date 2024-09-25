Источник: «Реал» сменит тактическую схему после травмы Мбаппе

Киллиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
К тактическим изменениям «сливочные» решили прибегнуть после травмы французского нападающего Киллиана Мбаппе, который пропустит не менее трех недель.
По информации источника, «Королевский клуб» вернётся к ромбу в центре поля, с Лукой Модричем в основном составе, Джудом Беллингемом в роли «десятки». В качестве нападающих будут выступать Винисиус Жуниор и Родриго.
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Мбаппе травмировался в 7-м туре Ла Лиги в игре с «Алавесом».