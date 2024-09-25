В 22:00 25.09.2024 Ницца и Реал Сосьедад сыграют матч в групповом этапе Лиги Европы.

Ницца — Реал Сосьедад

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ницца» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ницца»).

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