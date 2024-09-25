В 22:00 25.09.2024 Ливерпуль и Вест Хэм сыграют матч в кубке Лиги Англии.

Ливерпуль — Вест Хэм

Последний матч: «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

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