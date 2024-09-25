«Зенит» подтвердил травму Михаила Кержакова

Вратарь петербургского «Зенита»получил травму и пропустит некоторое время.

«Действительно ли Кержаков получил травму? Да, Михаил получил травму на тренировке. Есть ли информация по срокам восстановления? Пока нет», — цитирует председателя правления клуба Медведева «Спорт День за Днем».

В этом сезоне Михаил Кержаков стал вторым вратарем «Зенита» после перехода Евгения Латышонка и не сыграл ни одной игры за команду. Его контракт с питерцами действует до конца сезона.

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В 10-м туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на его поле 28 сентября.