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    «Зенит» подтвердил травму Михаила Кержакова

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    Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков получил травму и пропустит некоторое время.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «Действительно ли Кержаков получил травму? Да, Михаил получил травму на тренировке. Есть ли информация по срокам восстановления? Пока нет», — цитирует председателя правления клуба Медведева «Спорт День за Днем».

    В этом сезоне Михаил Кержаков стал вторым вратарем «Зенита» после перехода Евгения Латышонка и не сыграл ни одной игры за команду. Его контракт с питерцами действует до конца сезона.

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    В 10-м туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на его поле 28 сентября.

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