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    Карпукас: «Локомотив» — топ-клуб, провел бы всю карьеру тут

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    Футболист «Локомотива» Артем Карпукас отметил, что провести в клубе всю карьеру.

    Артем Карпукас
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    Артем Карпукас

    «Что бы я сейчас ни ответил, это не будет иметь никакого смысла, потому что все покажет только время. Например, я никогда не скажу, что не представляю себя в футболке какого-либо клуба. Мы же видим, жизнь складывается у всех по-разному.

    Кто-то теперь выступает там, где еще недавно сам себя не мог представить — и был уверен, что его майку в жизни не наденет. Хотел бы провести всю карьеру в "Локомотиве" — это топ-клуб. Он таковым был, есть и будет», — сказал Карпукас «СЭ».

    В текущем сезоне 22-летний Карпукас провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.

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