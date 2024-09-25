В 22:00 25.09.2024 Галатасарай и ПАОК сыграют матч в групповом этапе Лиги Европы.

Галатасарай — ПАОК

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Галатасарай» — «ПАОК». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Галатасарай»).

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