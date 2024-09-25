В 21:45 25.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Последний матч: «Болтон Уондерерс» — «Арсенал Лондон» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Болтон Уондерерс». Коэффициент ставки — 2.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Арсенал Лондон»).

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