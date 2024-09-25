Последний матч: «Болтон Уондерерс» — «Арсенал Лондон» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Болтон Уондерерс». Коэффициент ставки — 2.78.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Арсенал Лондон»).
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