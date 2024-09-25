начнут матч в 22:00 в групповом этапе Лиги Европы, 25.09.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Андерлехт» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Андерлехт»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Андерлехт — Ференцварош.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам