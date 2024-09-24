В 20:00 24.09.2024 Севилья и Вальядолид сыграют матч в Ла Лиге.

Севилья — Вальядолид

Последний матч: «Вальядолид» — «Севилья» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Вальядолид». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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