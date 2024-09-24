Орлов: Что на Глушенкова навалились? Это смех какой-то

Комментаторотреагировал на резонансное интервью

После высказываний форварда о том, что ему интереснее тренироваться с легионерами в «Зените», наставник сборной России Валерий Карпин захотел «поговорить с Глушенковым тет-а-тет».

«Ему же не задали вопрос: "Ты хочешь играть за сборную России?" Всё остальное-то придумано журналистом, одним, вторым, третьим, пятым. Ну что на парня навалились? Уже из него иноагента делает один депутат Госдумы. Ну это же, ну смех какой-то», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».