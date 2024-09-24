В 19:30 24.09.2024 Кальяри и Кремонезе сыграют матч в Кубке Италии по футболу.

Кальяри — Кремонезе

Последний матч: «Кальяри» — «Кремонезе» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Кальяри»).

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