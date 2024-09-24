Гвардиола: Думаю, отсутствие де Брейне будет недолгим

Тренер «Манчестер Сити»ответил на вопросов по поводу восстановления хавбека. Наставник надеется, что бельгиец будет отсутствовать недолго.

«Не думаю, что эта травма будет долговременной для Кевина де Брёйне. Я не скажу ничего о его участии в матче с матче с "Уотфордом" и не знаю об участии в игре с "Ньюкаслом". Но я думаю, что его отсутствие будет недолгим», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее из-за травмы де Брейне не сыграл против «Арсенала» (2:2).

В текущем сезоне хавбек провел 6 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Контракт с де Брейне истекает в июне 2025 года.