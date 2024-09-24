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    Гвардиола: Думаю, отсутствие де Брейне будет недолгим

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    Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросов по поводу восстановления хавбека Кевина де Брейне. Наставник надеется, что бельгиец будет отсутствовать недолго.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Не думаю, что эта травма будет долговременной для Кевина де Брёйне. Я не скажу ничего о его участии в матче с матче с "Уотфордом" и не знаю об участии в игре с "Ньюкаслом". Но я думаю, что его отсутствие будет недолгим», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

    Ранее из-за травмы де Брейне не сыграл против «Арсенала» (2:2).

    В текущем сезоне хавбек провел 6 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Контракт с де Брейне истекает в июне 2025 года.

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