ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бенуа Сен-ДениСен-Дени подерется с Мойкано, Имавов против Аллена. Анонс карда UFC Paris
    Все новости спорта

    Аталанта — Комо: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Аталанта и Комо начнут матч в 21:45 в чемпионате Италии по футболу, 24.09.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Комо» — «Аталанта» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аталанта»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аталанта — Комо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Споткнется ли «Реал» об «Алавес»?
  • «Реал» Мадрид — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Московское «Динамо» привезет победу из Казахстана?
  • «Барыс» — «Динамо» М. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Опустится ли «Севилья» к зоне вылета?
  • «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Барроу
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры