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    Акинфеев: Молодежь после игр не хочет ходить ни в ресторан, ни в баню

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    Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил менталитет своего и нынешнего поколения футболистов.

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    «Все говорят, что раньше больше пили, дружили и выигрывали. Тут есть какая-то взаимосвязь? Слушай, давай так. Никто там не пил. Дружили действительно по-другому, другая была атмосфера. Мне повезло, что я играл со старым поколением.

    Евро-2004 показал, насколько сплочённая у нас была команда. У нас ничего не получилось, из группы мы не вышли. Но там были Аленичев, Лоськов, Евсеев, Кириченко, Иваныч [Овчинников] в воротах. Сплав опыта и молодости был потрясающий, тренировки проходили на ура. То время для меня более ценное, чем сейчас. Не боюсь этого сказать.

    Это нормально. Ностальгия.

    — Это не ностальгия. И по результатам, и по футбольным, и нефутбольным вещам — всё было душевнее.

    Сейчас говоришь молодым ребятам: "Пойдём посидим — в баню, в ресторан?" Отвечают: "Не-не, мы не такие". "А какие вы тогда? Не ходите, что ли, никуда?!" Ну, наверное, ходят между собой, междусобойчики устраивают», — сказал Акинфеев в подкасте шоу СмАки.

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