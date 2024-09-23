Уокер о матче с «Арсеналом»: Болельщики и футболисты «Ман Сити» явно разочарованы

Защитниквысказался о ничейном результате матча 5-го тура английской Премьер-лиги с(2:2).

«Думаю, что как футбольный матч, это было отличное зрелище. Но, возможно, не всё было так хорошо. Считаю, что это (затяжка времени со стороны "Арсенала") — неотъемлемая часть игры. Я бы назвал это тёмным искусством.

Думаю, что болельщики и футболисты "Манчестер Сити" явно разочарованы. Хотя тренер "Арсенала" может сказать, что они действовали правильно и здорово управляли игрой», — приводит слова Уокера BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем поединке «горожане» в рамках чемпионата Англии встретятся с «Ньюкаслом» 28-го сентября.