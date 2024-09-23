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    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
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    Титов — о дерби с «Динамо»: Пропустить такой гол, имея большинство

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    Легенда московского «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые не должны были терять очки в матче против московского «Динамо» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Если взять концовку встречи, то для всех болельщиков "Спартака" это просто убийственная ничья! Трагедия. Пропустить такой гол, имея большинство... "Динамо" же, потеряв своего футболиста, преобразилось и играло в футбол, старалось. И тут у меня возникает вопрос.

    Почему в последние минуты матча "Спартак" бросил играть в футбол? Меня убивает, что красно-белые вот так распорядились своим численным большинством. Загадка... Может быть, была такая установка. А скорее всего, дело даже в психологии. Спартаковцы не верили, что соперник спасет матч. И тут опять нужно отдать должное динамовцам, Тюкавину.

    Здесь надо еще сказать и об элементарной ошибке защитника. Такое просто недопустимо! Любой игрок обороны в такой ситуации должен однозначно действовать по-другому. Но давайте оставим все это без конкретики, без фамилии. Тут виноват все-таки не один конкретный человек», — сказал Титов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Спартак» опустился на пятое место в РПЛ с 16 очками. В 10-м туре ему предстоит игра с «Локомотивом».

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