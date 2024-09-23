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    Саркози: Уход Мбаппе из «ПСЖ» — это его выбор

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    Экс-президент Франции Николя Саркози прокомментировал уход форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Футболист теперь играет за мадридский «Реал».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Килиан отдал клубу семь лет, мы не должны об этом забывать. Он подарил нам невероятные эмоции. Но его уход иллюстрирует то искушение, которое есть у всех: мы всегда думаем, что в другом месте трава зеленее.

    Я могу понять, почему он захотел уйти, могу понять его мечту, но мне сложнее понять то, как именно он это сделал. Но это его выбор», — приводит слова Саркози Le Parisien.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне Мбаппе в восьми встречах забил 6 голов и сделал один ассист.

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