Саркози: Уход Мбаппе из «ПСЖ» — это его выбор

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Килиан отдал клубу семь лет, мы не должны об этом забывать. Он подарил нам невероятные эмоции. Но его уход иллюстрирует то искушение, которое есть у всех: мы всегда думаем, что в другом месте трава зеленее.
Я могу понять, почему он захотел уйти, могу понять его мечту, но мне сложнее понять то, как именно он это сделал. Но это его выбор», — приводит слова Саркози Le Parisien.
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В текущем сезоне Мбаппе в восьми встречах забил 6 голов и сделал один ассист.