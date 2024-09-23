Саркози: Уход Мбаппе из «ПСЖ» — это его выбор

Экс-президент Франциипрокомментировал уход форвардаиз «ПСЖ». Футболист теперь играет за мадридский «Реал».

«Килиан отдал клубу семь лет, мы не должны об этом забывать. Он подарил нам невероятные эмоции. Но его уход иллюстрирует то искушение, которое есть у всех: мы всегда думаем, что в другом месте трава зеленее.

Я могу понять, почему он захотел уйти, могу понять его мечту, но мне сложнее понять то, как именно он это сделал. Но это его выбор», — приводит слова Саркози Le Parisien.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне Мбаппе в восьми встречах забил 6 голов и сделал один ассист.