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    Лэмпард: Агуэро — лучший для меня нападающий

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    Экс-игрок «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард считает аргентинца Серхио Агуэро своим лучшим партнером из всех нападающих, который были с ним в одном клубе.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Думаю, для меня Агуэро на самом верху. Мне посчастливилось играть с великими игроками, Дидье Дрогба был тем, кем я всегда восхищался как универсальным нападающим, поскольку он отдавал вам всё.

    Но Агуэро — лучший из тех, с кем я когда-либо играл. Он может молчать бо́льшую часть игры, но затем забить победный гол, причём любой тип гола. В штрафной он смертоносен, он проницателен и очень уверен в себе. У него есть определённая манера поведения в манере игры и в том, как он тренируется», — цитирует Лэмпарда Give me Sport.

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    Лэмпард и Агуэро играли вместе в «Манчестер Сити».

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