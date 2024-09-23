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    Копетдаг — Алтын Асыр: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол
    Копетдаг и Алтын Асыр начнут матч в 14:30 в Премьер-лиге Туркменистана, 23.09.2024.

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    Последний матч: «Алтын Асыр» — «Копетдаг» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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