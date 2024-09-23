Гвардиола: В следующий раз футболисты «Ман Сити» не пойдут разговаривать с судьей

Главный тренервысказался о судействе в матче 5-го тура английской Премьер-лиги против(2:2).

«В следующий раз футболисты "Манчестер Сити" не пойдут разговаривать с судьёй. Арбитр попросил Кайла Уокера подойти поговорить с ним, и меня беспокоит, что из-за этого ему пришлось отойти от своей позиции на 20 миль. Возможно, ему стоило подождать.

Однако нам стоило лучше организовать игру. Тем не менее в следующий раз я скажу своим футболистам, что, когда рефери скажет вам: "Подойдите и поговорите со мной", чтобы они не делали этого», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем поединке «горожане» в рамках чемпионата Англии сыграют против «Ньюкасла» 28-го сентября.