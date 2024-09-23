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    Фернандо Костанца«Ахмат» — «Крылья Советов». Онлайн
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    Гвардиола: В следующий раз футболисты «Ман Сити» не пойдут разговаривать с судьей

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о судействе в матче 5-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала» (2:2).

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «В следующий раз футболисты "Манчестер Сити" не пойдут разговаривать с судьёй. Арбитр попросил Кайла Уокера подойти поговорить с ним, и меня беспокоит, что из-за этого ему пришлось отойти от своей позиции на 20 миль. Возможно, ему стоило подождать.

    Однако нам стоило лучше организовать игру. Тем не менее в следующий раз я скажу своим футболистам, что, когда рефери скажет вам: "Подойдите и поговорите со мной", чтобы они не делали этого», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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    • После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем поединке «горожане» в рамках чемпионата Англии сыграют против «Ньюкасла» 28-го сентября.

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