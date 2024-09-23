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    Анчелотти поддержал получившего травму Тер Стегена

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил слова поддержки получившему серьезную травму колена вратарю «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    «Хочу сказать, что мне очень жаль, что травму получил такой значимый футболист, как тер Штеген, являющийся одним из лучших вратарей мира. Надеюсь, он сможет восстановиться как можно скорее.

    Перегруженный календарь? На текущий момент мы мало что можем сделать. Как я говорил ранее, календарь на этот сезон не изменится. Но пусть футбольный мир хотя бы поразмыслит над этим», — приводит слова Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    31-летний голкипер разорвал подколенное сухожилие правого колена в игре 6-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (5:1), неудачно приземлившись при игре на выходе. По ориентировочным прогнозам он теперь останется без футбола на 7-8 месяцев.

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