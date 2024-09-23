Александер-Арнольд: Хотел бы быть защитником, с которым никто не пожелает столкнуться

Защитниквысказался о работе с главным тренером «мерсисайдцев»

«Я сказал ему (Слоту), что хотел бы быть защитником, с которым никто не пожелает столкнуться на европейских футбольных полях. Мы договорились, что он будет суров со мной. Если в какой-то момент нападающий пройдёт мимо меня, Слот должен сказать об этом на командном собрании или в ходе индивидуальной встречи.

Мы вместе проходим каждую игру, и он подчёркивает, в каких аспектах мне нужно улучшать игру. Даже после матча с "Миланом" было показано около 20 роликов, в которых рассказывалось, что я мог бы сделать лучше (»Ливерпуль« победил "Милан" в матче Лиги чемпионов со счётом 3:1).

Действительно приятно, когда есть тренер, который помогает тебе становиться лучше как игроку. Я хочу учиться и быть лучше, чем сейчас», — приводит слова Александер-Арнольда Goal.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Ливерпуль» 6 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами.