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    Фернандо Костанца«Ахмат» — «Крылья Советов». Онлайн
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    Аканджи: Футболисты «Арсенала» падали на газон при каждом контакте

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    Защитнику «Манчестер Сити» Мануэлю Аканджи не понравилось поведение игроков «Арсенала» в матче 5-го тура АПЛ против его команды.

    Мануэль Аканджи
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    Мануэль Аканджи

    «Всегда, когда мы играем с ними, они вечно ищут драмы. Упорно сражаются, защищаясь 11 футболистами в своей штрафной, а затем пытаются забить со стандартных положений. Не думаю, что в Европе есть кто-то лучше них в этом. Однако, в конце концов, мы всегда выигрываем титул и не думаю, что в этом году будет по-другому.

    В конечном итоге это именно то, что они и ищут. Мы должны защищаться, потому что при каждом контакте и при каждом штрафном ударе они падали на газон. Футболисты падают, поднимаются, снова бегут назад и снова падают.

    Один из их игроков подошёл к вратарю и попросил его лечь на газон и так далее. Мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Аканджи Daily Mail.

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    Игра между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» завершилось вничью со счетом 2:2. Горожане смогли отыграться в компенсированное время.

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