Аканджи: Футболисты «Арсенала» падали на газон при каждом контакте

Защитнику «Манчестер Сити»не понравилось поведение игроков «Арсенала» в матче 5-го тура АПЛ против его команды.

«Всегда, когда мы играем с ними, они вечно ищут драмы. Упорно сражаются, защищаясь 11 футболистами в своей штрафной, а затем пытаются забить со стандартных положений. Не думаю, что в Европе есть кто-то лучше них в этом. Однако, в конце концов, мы всегда выигрываем титул и не думаю, что в этом году будет по-другому.

В конечном итоге это именно то, что они и ищут. Мы должны защищаться, потому что при каждом контакте и при каждом штрафном ударе они падали на газон. Футболисты падают, поднимаются, снова бегут назад и снова падают.

Один из их игроков подошёл к вратарю и попросил его лечь на газон и так далее. Мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Аканджи Daily Mail.

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Игра между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» завершилось вничью со счетом 2:2. Горожане смогли отыграться в компенсированное время.