В 03:30 22.09.2024 Спортинг Канзас Сити и Миннесота Юнайтед сыграют матч в чемпионате МЛС.

Спортинг Канзас Сити — Миннесота Юнайтед

Последний матч: «Миннесота Юнайтед» — «Спортинг Канзас Сити» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

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