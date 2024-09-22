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    Смотреть онлайн матча Риека — Sibenik 22.09.2024. Прямая трансляция в 21:00

    Футбол
    Риека и Sibenik начнут матч в 21:00 в чемпионате Хорватии по футболу, 22.09.2024.

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    Последний матч: «Sibenik» — «Риека» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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