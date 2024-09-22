В 01:30 22.09.2024 Нью-Йорк Ред Буллс и Атланта Юнайтед сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Нью-Йорк Ред Буллс — Атланта Юнайтед

Последний матч: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Атланта Юнайтед» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

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