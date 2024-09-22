В 18:00 22.09.2024 Монпелье и Осер сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

Монпелье — Осер

Последний матч: «Осер» — «Монпелье» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Осер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Осер»).

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