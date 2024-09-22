Монпелье — Осер
Последний матч: «Осер» — «Монпелье» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Осер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Осер»).
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