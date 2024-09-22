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    Монпелье — Осер онлайн трансляция

    Футбол Лига 1 Монпелье Осер Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 18:00 22.09.2024 Монпелье и Осер сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

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    Монпелье — Осер

    Последний матч: «Осер» — «Монпелье» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Осер»).

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