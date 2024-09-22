«Манчестер Сити» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

В центральном матче пятого тура английской Премьер-лигивырвал ничью на своем поле у— 2:2.

На 9-й минуте с передачи Савиньо счет открыл Эрлинг Холанн.

На 22-й минуте итальянский защитник Риккардо Калафьори завершил точным ударом комбинацию с участием Габриэля Мартинелли.

На исходе первого тайма Габриэл вывел канониров вперед после передачи Букайо Сака.

А перед перерывом был с поля за две желтые карточки удален Леандро Троссард.

Второй тайм проходил под диктовку горожан, но забить они смогли только на 90+8-й минуте после удара Джона Стоунза.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Арсенал Лондон 1:2 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (9'), 1:1 Риккардо Калафьори (22'), 1:2 Габриэль Магальяйнс (45 + 1') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер (Джон Стоунс, 79'), Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол, Родриго Эрнандес (Матео Ковачич, 21'), Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Жереми Доку (Филип Фоден, 70'), Эрлинг Холанд, Savinho (Джек Грилиш, 79') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Якуб Кивёр, 74'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Кай Хаверц, Деклан Райс, Томас Парти, Букайо Сака (Бен Уайт, 46'), Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли (Габриэл Жезус, 88') Предупреждения: Эдерсон Мораес (23'), Леандро Троссард (34'), Рубен Диаш (45 + 1'), Томас Парти (45 + 7'), Леандро Троссард (45 + 8'), Майлс Льюис-Скелли (65'), Деклан Райс (83'), Бернарду Силва (90 + 1')

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В шестом туре «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом», а «Арсенал» с «Лестером».