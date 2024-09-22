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    Станкович: Если бы не Максименко, то могли и проиграть

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру своей команды в матче против московского «Динамо» (2:2) и персонально отметил игру голкипера Александра Максименко на последних минутах.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Чтобы в таких матчах одержать победу и брать три очка, нужно не столько качество, сколько хитрость и характер. Сегодня, играя в равных составах, мы показывали хорошую игру, и у нас достаточно качества, чтобы в численном большинстве спокойно владеть мячом и доигрывать. Но, к сожалению, сегодня этого не хватило, и мы только с одним очком.

    С чем связана замена Хлусевича в перерыве? Это и тактическая замена, и чтобы добавить сил, конкретики. Соперник практически ничего не создавал до финального отрезка.

    В целом, если говорить про качество игры, то это дерби. "Динамо" создает сложности любому сопернику. Всё было неплохо до последних восьми минут. Нужно отдать должное и поблагодарить Максименко, он совершил чудо, мы могли и проиграть», — сказал Станкович «Матч ТВ».

    «Динамо» смогло отыграться в меньшинстве на последних минутах после точного удара Константина Тюкавина, сделавшего счет 2:2. После этого бело-голубые имели еще один отличный момент забить, но спас Максименко.

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